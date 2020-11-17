Edirne'de köylüler buldu 8 milyon yıllık çıktı
EDİRNE'nin Büyükdöllük köyündeki kum ocağında 8 milyon yıllık olduğu belirlenen mamutlara ait kemik fosilleri bulundu.
Merkeze bağlı Büyükdöllük köyündeki kum ocağında köylüler tarafından 2 hafta önce kemik benzeri oluşumlar bulundu. Kemiklerin bulunmasının büyük heyecan yarattığı köydeki durum muhtarlık aracılığıyla yetkililere iletildi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden uzmanlar, köye giderek bulunan kemikler üzerinde yaptığı incelemede, buluntuların mamutlara ait olabileceğini ifade etti. Daha sonra yapılan incelemede kemiklerin 8 milyon yıl önce, 'Geç Miyosen' döneminde yaşamış bir mamuta ait fosiller olduğu ortaya çıktı.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş, söz konusu buluşun Trakya tarihi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bölgede daha fazla kemik fosilinin olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaraş, "Şu anda kesitte gördüğünüz defans dişinin dışında büyük olasılık bu alanda kafatası, azı dişleri olması gerekiyor. Bunlar da bulunduğu takdirde müzenin sergi salonunda çok güzel şekilde ayağa kaldırmak da mümkün bulunabilirse. Burası yaklaşık 17-18 tane alt miyosen dönemine ait kalıntıların olduğu yerlerden bir tanesi. Aslında burasının bir laboratuvar olarak kullanılması mümkün. Bu tepede de alanda yaşamış değişik büyük mamutların, fillerin kalıntılarını görebilmek mümkün. Özellikle köylülerin almış olduğu bu toprak kesitinde bunu görebilmek mümkün" dedi.
"Bu alanın iyi taranması gerekiyor"
Söz konusu alanın bir an önce koruma altına alınması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Yaraş, "Burası daha önce 1960'lı yıllarda Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde sayın Enver Bostancı'nın çalışma alanı olmuş, bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. O zamanda bulunan eserlerin bir bölümü zaten Edirne Arkeoloji Müzesi'nde de sergileniyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nün de bir projesi var. Eğer Doğa Tarihi Müzesi yakın zamanda kurulursa, bu tip kemiklerin bir araya getirildiği büyük bir sergi salonu yapılması ve Balkanlar'da ve Türkiye Trakya'sındaki antik çağdaki yaşamı canlandırmak orada çok güzel bir hedef olabilir. Dolayısıyla bu alanın iyi taranması ve kazısının yapılması gerekiyor" diye konuştu.
"Bu alanda yaşamışlar"
Söz konusu kemik fosillerinin 8 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyleyen Yaraş, "Günümüzden 8 milyon yıl öncesine ait fosiller bunlar. Yani burada 8 milyon yıllık tarih yatıyor diyebiliriz. O açıdan çok önemli. Çok nadir bulunan kemikler bunlar. Buradan şunu anlayabiliyoruz, bu çökeltiden dolayı bu alanda yaşamışlar. Bu alanda yaşanmış olması, antik dönemde, buzul döneminde burada bir yaşamın olduğunu gösteriyor. Bu Trakya tarihi açısından da büyük önem taşıyor aslında" dedi.