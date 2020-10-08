Edirne'de korkutan görüntü! Gören bir daha bakıyor

“Yaylaya benziyor”

Nehrin bu halini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, “Geçtiğimiz birkaç yıl önce bu nehir taşarak, sel ve su felaketlerine yol açıyordu. Şimdi ise kupkuru. Üzerindeki yeşil tabaka da çok ilginç adeta bir yaylaya benziyor. Kuraklık ve çevre kirliliği nedeniyle bu durum yaşanıyor olabilir” ifadelerini kullandı.