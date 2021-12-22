Edirne'de korkusunu yenmek için başladı! Türkiye şampiyonu oldu: Baloncuk yaptırıyoruz

Işık "Hiçbir hedefim yoktu, sadece öğrenip kendi başıma yüzebilmek istiyordum. Fakat ilk başta çok korkmama rağmen suyu ve yüzmeyi çok sevdim. Şu anda da yüzmeyi öğrendiğim ve bu seviyeye geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.