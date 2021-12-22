Edirne'de korkusunu yenmek için başladı! Türkiye şampiyonu oldu: Baloncuk yaptırıyoruz
EDİRNE'de, 6 yaşındayken korkusunu yenmek için spora başlayan Beyza Işık (12), Türkiye birincisi oldu
Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık'ı ailesi, 6 yıl önce su korkusunu yenmesi için kursa yazdırdı. Yaz tatillerinde tek başına suya giremeyen Işık'ın yeteneği ise korkusunu yenmek için gittiği kursta fark edildi.
Eğitmenleri aracılığıyla yüzmede kendini geliştiren Işık, yurt içinde katıldığı yarışmalarda dereceler aldı. Işık son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de gerçekleştirilen Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında 200 metre kelebek kategorisinde Türkiye birincisi oldu.
Yüzmenin kendisi için önemine dikkat çeken Işık, "Yüzmeye, su korkumu yenmek amacıyla başladım. Yaz tatiline gittiğimizde denize ve havuza yalnız girebilmek istiyordum, o nedenle başladım." dedi.
Işık "Hiçbir hedefim yoktu, sadece öğrenip kendi başıma yüzebilmek istiyordum. Fakat ilk başta çok korkmama rağmen suyu ve yüzmeyi çok sevdim. Şu anda da yüzmeyi öğrendiğim ve bu seviyeye geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.