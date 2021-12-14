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Edirne'de kilometrelerce kuyruk oluştu! Günlerdir bekliyorlar: İhracat engellenmeye çalışıyor

İhlas Haber Ajansı
Edirne'de kilometrelerce kuyruk oluştu! Günlerdir bekliyorlar: İhracat engellenmeye çalışıyor

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de kilometrelerce kuyruk oluştu! Günlerdir bekliyorlar: İhracat engellenmeye çalışıyor

Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği sebebiyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 

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Edirne'de kilometrelerce kuyruk oluştu! Günlerdir bekliyorlar: İhracat engellenmeye çalışıyor

Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Edirne'de kilometrelerce kuyruk oluştu! Günlerdir bekliyorlar: İhracat engellenmeye çalışıyor

Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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Edirne'de kilometrelerce kuyruk oluştu! Günlerdir bekliyorlar: İhracat engellenmeye çalışıyor

Türkiye’nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, “Dün akşam saat 22.00’da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde." dedi. 

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