Edirne'de kilometrelerce kuyruk oluştu! Günlerdir bekliyorlar: İhracat engellenmeye çalışıyor
İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu.
Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği sebebiyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Türkiye’nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, “Dün akşam saat 22.00’da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde." dedi.