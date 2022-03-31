Edirne'de katledilen ailenin torunu konuştu: "Camlar, duvarlar kana bulanmış"

Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl vurulduğunu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim.