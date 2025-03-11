Edirne'de kabe taşı ve örtüsünü duyan koştu o camiye ziyaretçi akını

Kabe örtüsünün yaklaşık 5 ay önce Edirne Valisi Yunus Sezer'in katkısıyla Eski Cami'ye getirildiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"1988 yılında kullanılan ve Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü 5 ay önce camimizde sergilenmeye başladı. Kabe örtüsünün camimize gelmesiyle sadece Türkiye'den değil, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerimiz de arttı. Oradaki vatandaşlarımızın hac ve umre yapması zor olduğundan dolayı Edirne'de camimizi ziyaret ediyor. Kabe örtüsü önünde 2 rekat namaz kılıp Rabb'ime dua ediyor. Oruçlarının, ibadetlerinin kabul olması için bu şekilde ziyaretlerine devam ediyorlar. Camiyi ziyaret edenler, Kabe taşına dokunma fırsatı da buluyor."