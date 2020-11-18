Edirne'de feci olay! Koronavirüslü hasta aracının içinde intihar etti

Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde anahtarcılık yapan evli ve 1 çocuk babası Tezcan G., sabah saatlerinde evinin önünde park halinde bulunan 59 DM 318 plakalı otomobilinin arka koltuğunda başına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. İhbar üzeri olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.