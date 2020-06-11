Edirne'de ev sahibinin dayak attığı engelli Sercan yardım bekliyor

Olay, salı günü Aşağı Zaferiye Mahallesi Alınteri Sokak'ta meydana geldi. Annesi geçen yıl yaşamını yitiren ve babasının da ilgilenmediği iddia edilen, kalp yetmezliği ve epilepsi hastası olan yüzde 53 zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'in yaşadığı elektriği kesik tek katlı ev ve bahçesinin geçen hafta satışı yapıldı. Her şey o satışla başladı.. Detaylar şöyle: