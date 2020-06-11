Edirne'de ev sahibinin dayak attığı engelli Sercan yardım bekliyor
EDİRNE'de yeni ev sahipleri tarafından, kirayı ödeyemediği için sopalarda hastanelik edilen engelli Sercan Dağdeviren, yardım çağrısında bulundu. Üstelik dayak yemesine sebep olan ev de içler acısı...
Olay, salı günü Aşağı Zaferiye Mahallesi Alınteri Sokak'ta meydana geldi. Annesi geçen yıl yaşamını yitiren ve babasının da ilgilenmediği iddia edilen, kalp yetmezliği ve epilepsi hastası olan yüzde 53 zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'in yaşadığı elektriği kesik tek katlı ev ve bahçesinin geçen hafta satışı yapıldı. Her şey o satışla başladı.. Detaylar şöyle:
Sopalarla hastanelik edildi: Evin yeni sahipleri A.O.K., R.Y. ve T.Ü., maddi imkansızlık nedeniyle kirasını ödeyemediği evden çıkması için Dağdeviren ile konuşmaya gitti. Bu sırada Sercan Dağdeviren ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Dağdeviren, yeni ev sahipleri tarafından sopalarla dövüldü. Sercan Dağdeviren, başına aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sercan Dağdeviren, yeni ev sahiplerinin kendisini çıkartmaya çalıştıklarını, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni ev bulamadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.
Sercan Dağdeviren şu cümleleri kurdu:
"Ben ne kadar anlatmaya çalıştıysam da beni dinlemediler. Sopalarla başıma, yüzüme, koluma ve bacaklarıma vurdular. Ben hakkımı aramak istiyorum. Gereken neyse yapılsın bu zalimlere. Bu zulmü yapanlara gereken ceza verilsin.