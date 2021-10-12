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Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Masayı tenteyi deldi geçti

İhlas Haber Ajansı
Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Masayı tenteyi deldi geçti

EDİRNE'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu iş yerinin tentesini ve masayı delip geçti. İpsala ilçesindeki 2 köyde dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik alanı zarar gördü.

Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Masayı tenteyi deldi geçti

Meteoroloji Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından başlayan yağış Edirne’nin İpsala İlçesine bağlı bazı köylerde yerini doluya bıraktı. 

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Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Masayı tenteyi deldi geçti

Sarıcali ve Balabancık köylerini dolu vurdu.  Dolu yağışı sonrasında yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik tarlaları zarar gördü.

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Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Masayı tenteyi deldi geçti

 Sarıcaali köyünde yaklaşık 10 bin dekarın, Balabancık köyünde ise 3 bin dekarın zarar gördüğü öğrenildi. 

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Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Masayı tenteyi deldi geçti

Ceviz büyüklüğündeki dolu tente ve masaları deldi geçti.

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