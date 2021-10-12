Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Masayı tenteyi deldi geçti

Meteoroloji Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından başlayan yağış Edirne’nin İpsala İlçesine bağlı bazı köylerde yerini doluya bıraktı.