Edirne'de Bulgarlar pazar alışverişinin dışına çıktı ev dizmeye başladı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye sadece kimliklerini göstererek gelebilen ve akın akın Edirne’ye gelen Bulgar turistler, yaptığı alışverişlerle kent esnafına katkı sağlıyor. Bulgar turistlerin Edirne’deki alışverişlerinde satın aldıkları ürünler arasına mobilya da girdi.