Edirne’de bir evin bahçesinde yakalandılar! Gören hayrete düştü

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100’den fazla düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.