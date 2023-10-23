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Edirne’de bir evin bahçesinde yakalandılar! Gören hayrete düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Edirne’de bir evin bahçesinde yakalandılar! Gören hayrete düştü

Edirne’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 100’den fazla göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Edirne’de bir evin bahçesinde yakalandılar! Gören hayrete düştü

Edirne'de gece bekçileri devriye gezdikleri esnada  Büyük Zincirli Kuyu Sokak‘ta bulunan bir evin giriş ve çıkışında göçmen hareketliliği olduğunu gözlemledi.

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Edirne’de bir evin bahçesinde yakalandılar! Gören hayrete düştü

Daha sonra evin bahçesinde ve içinde kamyon dolusu göçmen gören ekipler, takviye destek istedi. 

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Edirne’de bir evin bahçesinde yakalandılar! Gören hayrete düştü

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100’den fazla düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.
Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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Edirne’de bir evin bahçesinde yakalandılar! Gören hayrete düştü

Polis, göçmenleri Edirne’de terk eden organizatörleri ve insan kaçakçılarını bulmak için çalışma başlattı.

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