BIST 10.853
DOLAR 40,79
EURO 47,64
ALTIN 4.390,26

Edirne'de anızda başlayan yangın ağaçlık alana sıçramıştı! Yangın söndürüldü...

|
Edirne'de anızda başlayan yangın ağaçlık alana sıçramıştı! Yangın söndürüldü...

Edirne’de anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 150 dekar tarım arazisi, 50 saman balyası ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edirne'de anızda başlayan yangın ağaçlık alana sıçramıştı! Yangın söndürüldü... - Resim: 1

İstasyon Mahallesi yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

18
Edirne'de anızda başlayan yangın ağaçlık alana sıçramıştı! Yangın söndürüldü... - Resim: 2

Alevler rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

28
Edirne'de anızda başlayan yangın ağaçlık alana sıçramıştı! Yangın söndürüldü... - Resim: 3

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

38
Edirne'de anızda başlayan yangın ağaçlık alana sıçramıştı! Yangın söndürüldü... - Resim: 4

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 150 dekar tarım arazisi, 50 saman balyası ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

48