Edirne'de 93 model otomobili için 80 bin lira harcadı! Birinci oldu görenler hayran kaldı
EDİRNE'de otomobil tutkunu bir vatandaşın yaklaşık 80 bin lira masrafla modifiye ettirdiği 1993 model aracı kentte görenlerin dikkatini çekti.
Edirne'de küçük yaşlardan itibaren otomobillere meraklı olan Onurcan Aksoy, geçen yıl aldığı 1993 model aracı modifiye etmeye karar verdi. Daha önce benzer bir otomobili daha modifiye ederek Almanya'da yaşayan bir gurbetçiye satan Aksoy, bu kez yaklaşık 80 bin lira masraf yaptı.
Dış kaplaması, boyası, motoru, turbosu, koltukları ve ses sistemi dahil yenilenmedik parça bırakmayan Aksoy'un aracı, şimdi görenlerin ilgisini çekiyor.
Birinci oldu: Kırklareli'de geçen hafta düzenlenen 'araç güzellik' yarışmasında otomobili birinci olan Aksoy "Araba merakım, 10 yaşından beri var. İlkokulda arkadaşlarım çiçek, böcek çizerken, ben araba resimleri çiziyordum. O zamandan bugünlere geldik." dedi.
Aksoy, "İlk arabamı 2014'te aldım. Onun rengi de siyahtı. 2014-2015 koşullarına göre modifiye etmeye çalıştım. İlk arabam ve ilk modifiye tecrübem. 2017'de modifiyesini tamamladığım aracı Almanya'ya giden gurbetçi bir arkadaşa sattım. Biraz arkasından üzüldüm. Sonrasında durmadım ve bu aracı aldım" diye konuştu.