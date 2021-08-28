Edirne'de 93 model otomobili için 80 bin lira harcadı! Birinci oldu görenler hayran kaldı

Edirne'de küçük yaşlardan itibaren otomobillere meraklı olan Onurcan Aksoy, geçen yıl aldığı 1993 model aracı modifiye etmeye karar verdi. Daha önce benzer bir otomobili daha modifiye ederek Almanya'da yaşayan bir gurbetçiye satan Aksoy, bu kez yaklaşık 80 bin lira masraf yaptı.