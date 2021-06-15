Edirne'de 7 yıl önce kepçenin önüne oturdu Kıymet teyze sayesinde yeşil alan çocukların
EDİRNE'de Kıymet Peker, 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önüne oturma eylemi başlattı. Yıllar süren dava sonrası kazanan Kıymet teyze oldu. Belediye arsayı alarak bölgeye 'Kıymet Teyze Parkı' kurmak için çalışma başlattı.
Edirne'de 2014 yılında, 1'inci Murat Mahallesi'nde çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın, imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler kepçelerle inşaat başlatılması için yıkım çalışması yapmak istedi.
Görevlilerin faaliyetini görüp yeşil alana inen mahalleli Kıymet Peker de sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak çalışmasını engelledi. Peker'in başlattığı direniş, kısa sürede mahallelinin de desteğini gördü.
Bölgedeki görevlilerin kepçeleri çekmesiyle sonuçlanan olayda, daha sonraki süreçte İdare Mahkemesi Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararını bozdu.
Kıymet Peker'in öncülüğünde mahallelinin oyun alanının yıkımına karşı çıkması üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlattı. 7 yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu belediye tarafından alındı. Gürkan, yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini ve isminin Kıymet Teyze olacağını söyledi.