Edirne'de 7 yıl önce kepçenin önüne oturdu Kıymet teyze sayesinde yeşil alan çocukların

Kıymet Peker'in öncülüğünde mahallelinin oyun alanının yıkımına karşı çıkması üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlattı. 7 yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu belediye tarafından alındı. Gürkan, yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini ve isminin Kıymet Teyze olacağını söyledi.