Edirne'de 30 dönümlük arpa tarlası yandı kül oldu! Köylü biçare...
Edirne’de taştan çıkan kıvılcım sebebiyle 30 dönüm arpa tarlası yandı. Köylü ne yapacağını şaşırdı. Koskoca tarla, bomboş kaldı. Ortaya üzücü görüntüler çıktı...
Edirne’de taştan çıkan kıvılcımla çıkan yangında 30 dönüm arpa tarlası yandı. Yangın, tarlada bir arpa tanesi bile bırakmadı. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...
Edirne'ye bağlı Korucu köyünde çayır biçerken makinanın taşa çarpması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına köylülerde müdahale etti. Köylüler traktörleri ile diğer tarlalara sıçramaması için etrafını sürdü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken 30 dönüm arpa ekili tarlalar küle döndü. Yaklaşık 30 dönüm arpa ekili alanların yangından zarar gördüğünü belirten Onur Esen köyüler birlik içinde yangını söndürdüklerini söyledi.
Vatandaşların eki alanlara dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Esen “Bazı arkadaşlar sigara içip yolun kenarına atıyorlar. Bizim 1 yıllık emeğimizi çöpe atmayın. Herkes dikkatli olsun. Ateş yakıp söndürmeden gidiyorlar. Lütfen herkes dikkat etsin” dedi.