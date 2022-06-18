Edirne'de 30 dönümlük arpa tarlası yandı kül oldu! Köylü biçare...

Edirne'ye bağlı Korucu köyünde çayır biçerken makinanın taşa çarpması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına köylülerde müdahale etti. Köylüler traktörleri ile diğer tarlalara sıçramaması için etrafını sürdü.