Edirne tava ciğerinin olmazsa olmazı! Yılda 60 ton tüketiliyor
EDİRNE'nin meşhur tava ciğerinin yanında 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan yöreye özgü acı biber için hasat mesaisi başladı. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilen biberleri toplamak için tarlalara giren üreticiler sıcak havaya aldırmadan gün boyu 'acı' mesaisine devam ediyor.
Edirne'nin meşhur tava ciğerinin yanında 'olmazsa olmaz' olarak adlandırılan yöreye özgü acı biber için hasat mesaisi başladı. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilen biberleri toplamak için tarlalara giren üreticiler sıcak havaya aldırmadan gün boyu 'acı' mesaisine devam ediyor.
"Yüzyıllardan beri bu topraklarda yetişiyor"
Geçen yıla göre verimin çok iyi olduğunu ifade eden Ule, "Nisan ayında ektiğimiz tescilli biberimizi şimdi hasat ediyoruz. Yağmurların olmamasından dolayı hasat çok güzel geçiyor, biberlerde hastalık yok. Geçen seneye göre verim çok iyi. Karaağaç biberi bizim kendi yerli tohumumuz. Sadece burada yetişiyor. Yüzyıllardan beri bu topraklarda yetişiyor. Dedemin babasından dedeme, dedemden babama, babamdan da bana kalan bir gelenek bu yetiştiricilik" dedi.
"Biber hasreti bitti"
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da, biberin ününün ciğerle yarıştığını söyledi. Son 1- 2 ay yaşanan biber krizinin ardından hasretin bittiğini söyleyen Dinar, "Bulunduğumuz yer şu anda sınır bölgesi, Karaağaç Ovası, başka bir yerde olmuyor bu biber. Dünya'nın en tatlı acısı diyoruz bu bibere biz. Artık hasadı başladı. 1- 2 aydan beri biber krizi vardı, yetmiyordu, birçok arkadaşımızın biberi bitmişti. Şimdi artık hasret bitti diyoruz. Çünkü tava ciğerin yanında olmazsa olmazı biberdir. Bu hasatla bu hasreti de giderdik" diye konuştu.
"Yılda 60 ton tüketiliyor"
Ciğer biberinin dünyanın en tatlı acısı olduğunu söyleyen Dinar, "Dünyanın en tatlı acısı bu. Bazı acılar vardır, rahatsız eder. Ama bazı acılar vardır, yedikçe yedirir. Bu da o acılardan. O nedenle dünyanın en tatlı acısı diyoruz. Edirne'ye gelenler de artık bu biberleri hediyelik olarak almaya başladı. Sadece biz ciğercilere gitmiyor bu biberler. Şeker alırken biber de soruyorlar artık. O nedenle tüketim çok arttı. Yüzlerce ton kurutulmuş biber Edirne genelinde satılıyor ve ciğerin yanında veriliyordur. Yılda zannediyorsam 60 ton civarında biber tüketiliyordur" dedi.