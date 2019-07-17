Edirne tava ciğerinin olmazsa olmazı! Yılda 60 ton tüketiliyor

"Yılda 60 ton tüketiliyor"

Ciğer biberinin dünyanın en tatlı acısı olduğunu söyleyen Dinar, "Dünyanın en tatlı acısı bu. Bazı acılar vardır, rahatsız eder. Ama bazı acılar vardır, yedikçe yedirir. Bu da o acılardan. O nedenle dünyanın en tatlı acısı diyoruz. Edirne'ye gelenler de artık bu biberleri hediyelik olarak almaya başladı. Sadece biz ciğercilere gitmiyor bu biberler. Şeker alırken biber de soruyorlar artık. O nedenle tüketim çok arttı. Yüzlerce ton kurutulmuş biber Edirne genelinde satılıyor ve ciğerin yanında veriliyordur. Yılda zannediyorsam 60 ton civarında biber tüketiliyordur" dedi.