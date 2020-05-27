Edirne Selimiye Camisi'nde cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların seccadesiyle namaz kılacağı alan bantlarla ayrıldı.
EDİRNE İl Müftülüğü ve belediye ekipleri, Selimiye Camisi'nin iç kısmında çalışma gerçekleştirdi.
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Vatandaşların seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayabileceği şekilde halının üzerine bant çekildi.
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Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, müftülükte gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma namazında camiye gelecek vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.
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Vatandaşların abdestlerini evde alarak camiye gelmesi gerektiğini belirten Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak. Camilerin kapısında hangi camilerde namaz kılınabileceği uyarı yazısıyla belirtilecek" dedi.
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