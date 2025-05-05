Edirne mutfağına yeni lezzet kazandırıldı güzel tat vitrine çıkmaya hazır
Edirne'nin coğrafi işaretli Meriç yer fıstığı ve yerel ürünleriyle hazırlanan Edirne kebabı, gastronomi turizmine katkı sağlayacak.
Zengin yemek çeşitleriyle lezzet şöleni sunan Edirne mutfağı, tava ciğeri, köftesi ve asırlık tarifleriyle bu yemekleri yiyenlerin damaklarında hoş bir tat bırakıyor. Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan ve yemekleriyle de ön plana çıkan Edirne'de, kentin yöresel ürünleriyle yeni bir gastronomik lezzet daha kent mutfağına kazandırıldı.
Edirne'nin ödüllü şeflerinden Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, Vali Yunus Sezer'in "kente yeni bir lezzet kazandırılması" önerisiyle başladığı çalışmasını tamamladı.
Kentin bereketli ovalarında yetişen danaların kaburga eti, yüksek yağ oranlı Meriç yer fıstığı ve baharatlarıyla kebap formunda pişirilen yemek, mayıs ayı sonunda kentte açılacak gastronomi merkezinin menüsünde ve restoranlarda yer alacak.
Şef İsmail Ergin, AA muhabirine, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi. Edirne mutfağının tanıtılması ve yemek çeşitliliğinin artırılması amacıyla Valilik öncülüğünde çalışmalar yapıldığını belirten Ergin, "Edirne kebabı" fikrinin Vali Sezer'in önerisiyle ortaya çıktığını ifade etti.