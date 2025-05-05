Edirne mutfağına yeni lezzet kazandırıldı güzel tat vitrine çıkmaya hazır

Zengin yemek çeşitleriyle lezzet şöleni sunan Edirne mutfağı, tava ciğeri, köftesi ve asırlık tarifleriyle bu yemekleri yiyenlerin damaklarında hoş bir tat bırakıyor. Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan ve yemekleriyle de ön plana çıkan Edirne'de, kentin yöresel ürünleriyle yeni bir gastronomik lezzet daha kent mutfağına kazandırıldı.