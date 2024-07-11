BIST 10.991
DOLAR 32,83
EURO 35,90
ALTIN 2.532,43

Edirne Lalapaşa'da orman yangını! Köylüler ve ekipler alevlere müdahale ediyor, yaralılar var!

|
Edirne Lalapaşa'da orman yangını! Köylüler ve ekipler alevlere müdahale ediyor, yaralılar var!

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.

Edirne Lalapaşa'da orman yangını! Köylüler ve ekipler alevlere müdahale ediyor, yaralılar var!

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

131
Edirne Lalapaşa'da orman yangını! Köylüler ve ekipler alevlere müdahale ediyor, yaralılar var!

Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

231
Edirne Lalapaşa'da orman yangını! Köylüler ve ekipler alevlere müdahale ediyor, yaralılar var!

Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor.

331
Edirne Lalapaşa'da orman yangını! Köylüler ve ekipler alevlere müdahale ediyor, yaralılar var!

Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

431