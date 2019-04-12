Edirne Kapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdi

Kapıkule yolu üzerinde şoförlere numara verilen peronu inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, şunları söyledi:

"Edirne dediğimizde akla gelen kötü imajlardan bir tanesi TIR kuyruklarıydı. Bazen 10-15 kilometreyi, hatta 22 kilometreyi bulan TIR kuyruklarımız oluyordu. Bu kuyruklar neden oluyor? Bir defa bunu görmek gerekiyor. Kapıkule dünyadaki en büyük ikinci kara hudut kapısı. Amerika ile Meksika arasındaki hudut kapısını bir kenara bırakacak olursanız, dünyada en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı hudut kapısı Kapıkule. Dünyanın en büyük ikinci kapısı olmasına rağmen bizim ülkemizin ekonomisinin dinamizminin de bir timsalidir aslında, burada kapasiteyi ne kadar artırsanız da belli miktarda kuyruk mutlaka olur. Bu kuyruklar da bazı dönemlerde 22 kilometreyi bulabiliyor. Valilik, bölge müdürlüğümüz olarak, vali yardımcılarımız, il emniyet müdürümüz ve il jandarma komutanımızla beraber çok sayıda toplantı yaptık, 'Acaba biz bu TIR kuyruklarını nasıl sonlandırırız?' diye. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi Edirne'ye geldiğinde de bu konuyu kendisiyle görüştük, kendisinin talimatlarını alma şansımız oldu. Daha sonra yine kendisiyle telefonla görüşme yapmak suretiyle yine bu TIR kuyruklarının sonlandırılması noktasında kendilerinden desteklerini talep ettik. TOBB Başkanı Rifat Bey de aynı şekilde her türlü destek olacaklarını ifade etti. Kendi aramızda yaptığımız belli toplantılar neticesinde bu gördüğünüz küçük kulübenin TIR kuyruklarını sonlandırması noktasında çok faydalı olabileceği fikir birliğine vardık."