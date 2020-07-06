Edirne Kapıkule'de rakamlar açıklandı: 1 ayda 102 bin 586 yolcu

Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.