Edirne halkı şaşkın istilacı tür ortaya çıktı 'Böylesine hiç rastlamadık'
EDİRNE'de ortaya çıkan kemirgen türü bölge halkında tedirginlik yarattı. Şimdiye kadar hiç böylesini görmedik diyorlar
Anavatanları Güney Amerika olan su maymunlarının, dış görünüşleri dev bir fareyi anımsatsa da ağırlıkları yaklaşık olarak 8-10 kilogram arasında değişiyor. Türkiye'de pek görülmeyen bu istilacı tür Edirne'de ortaya çıktı.
Bölgede bulunan avcılar, Edirne’deki nehir ve kanallarda bu büyüklükte böyle bir kemirgen türüne daha önce hiç rastlamadıklarını belirtiyor.
Bölge avcılarından Salih Uçkun, gün geçtikçe sayıları artan ve ‘istilacı’ tür olarak bilinen su maymunlarının, balık ve su kuşları ile beslendiğini gözlemledi.
Uçkun, “Bu sene suların yükselmesi ile birlikte bunlarda herhalde Bulgaristan’dan buralara geldiler. Ben ilk defa görüyorum bunları burada. Su maymunları için istilacı tür diye bahsediliyor." dedi.