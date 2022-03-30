Edirne cinayetinde olay iddia sebep 1 milyon liralık altın deniyor! Torun Anıl Güner meğer...
EDİRNE Uzunköprü'de 4 kişilik aileyi öldüren katillerin altın aradığı söyleniyor. Cinayete dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Cesetler farklı yerlerde bulunurken öldürülen torun katillerin tam üzerine gelmiş. Cinayetin sebebi altın deniyor.
EDİRNE'de aynı aileden vahşice öldürülen 4 kişinin ön otopsi işlemleri tamamlanırken, katliam kurbanları bugün toprağa veriliyor. Esrarengiz cinayetlere ilişkin ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Başından vurularak öldürülen torun Anıl Güler'in cinayetten önce yüzünün defalarca kesildiği ortaya çıktı. Cinayetin sebebine ilişkin ise 1 milyon liralık altın iddiası var. İşte Uzunköprü'deki cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler:
Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan 4 kişilik aile dün evlerinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cinayete kurban gidenler 76 yaşındaki dede Mehmet Güner, aynı adı taşıyan 55 yaşındaki oğlu Mehmet Güner, onun eşi 55 yaşındaki Filiz Güner ile çocukları 26 yaşındaki Anıl Güner'di. Ailenin öldürüldüğü süt teslimatı yapmayınca ortaya çıkmıştı.
Sütçü cesetleri buldu : Güner ailesinin hali vakti yerindeydi. Kimseye borçları yoktu ve süt satarak geçiniyorlardı. Sütçü aile o sabah sütleri teslim etmeyince evlerine gitmiş ve cesetleri bulmuş. Hemen jandarmayı haberdar eden sütçü, durumu aile üyelerine de bildirmiş.
Kızım damadım torunum : 4 kişilik ailenin vahşice katledilmesinin sebebi esrarını koruyor. Kimseye borçları olmayan ailenin düşmanı da olmadığı söyleniyor. Öldürülen Filiz Güner’in babası Cemal Ceser gazetecilere konuştu. Ceser, damadının hiç kimse ile kavgasının olmadığını belirterek şunları anlattı:
-“Kızım, torunum, damadım hepsini kaybettim. Damadım kahvelere çıkmazdı, kavga gürültü ile alakası yoktu hep hayvanlarıyla uğraşırdı. Bizim aşağıda çiftlik var, ben orada idim. Jandarma geçti, ambulans geçti dedim var bir şey. Geldim buraya kızım, torunum, damadım ve damadımın babası olduğunu öğrendim”.