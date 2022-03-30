Edirne cinayetinde olay iddia sebep 1 milyon liralık altın deniyor! Torun Anıl Güner meğer...

Kızım damadım torunum : 4 kişilik ailenin vahşice katledilmesinin sebebi esrarını koruyor. Kimseye borçları olmayan ailenin düşmanı da olmadığı söyleniyor. Öldürülen Filiz Güner’in babası Cemal Ceser gazetecilere konuştu. Ceser, damadının hiç kimse ile kavgasının olmadığını belirterek şunları anlattı:

-“Kızım, torunum, damadım hepsini kaybettim. Damadım kahvelere çıkmazdı, kavga gürültü ile alakası yoktu hep hayvanlarıyla uğraşırdı. Bizim aşağıda çiftlik var, ben orada idim. Jandarma geçti, ambulans geçti dedim var bir şey. Geldim buraya kızım, torunum, damadım ve damadımın babası olduğunu öğrendim”.