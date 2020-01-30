EDHO'ya böyle veda etti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hareketlilik sürüyor. Transfer olan oyuncuların yanı sıra flaş bir ayrılık yaşandı.
ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oyuncu hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Naz Elmas'ın diziye veda etmesinin ardından Deniz Çakır'ın döneceği iddiası ortalığı karıştırmıştı ki izleyici hüsrana uğramıştı. Dizideki kadın oyuncu eksikliği Sanem Çelik'in dahil olmasıyla giderilmişti.
Sanem Çelik'in diziye dahil olmasının ardından ise bu sezon dahil olan devlet tiyatrosu oyuncusu Murat Özben, son bölümde diziden ayrıldı.
Özben, “Güzel arkadaşlıklar dostluklar kurdum. Oynadığım karakter senaryo gereği ölmesi gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte yeni projeler ile tekrar ekranda olacağım” dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde EDHO'ya flaş bir transfer daha gerçekleşti. Arka Sıradakiler dizisinde Oktay karakterine hayat veren Bülent Çetinaslan, EDHO'nun kadrosuna dahil oldu.