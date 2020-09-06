EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca şaşkına döndü! Açtığı davanın sonucuna isyan etti
Ekranların sevilen ismi 55 yaşındaki Oktay Kaynarca mahkemenin sonucuna isyan etti.
ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca, kendi fotoğrafının kullanıldığı bahis hesaplarının erişime engellenmesi için mahkemeye başvurdu. Gelen mahkeme sonucuna ünlü oyuncu tepki gösterdi.
Talebinin kabul görmemesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösteren Oktay Kaynarca, davasının peşinde olduğunu söyledi.
Mahkeme bunu reddediyor: Ünlü oyuncu, "Hakikaten enteresan bir durum. Adamın bir tanesi suç işlemek üzere sosyal medya hesapları açıyor, alenen yalan şeyler yapıyor ve üstelik benim fotoğrafımı kullanıyor. Bununla ilgili yasal haklarımızı kullanma doğrultusunda başvuruyoruz ve mahkeme bunu reddediyor." dedi.
Tuhaf bir şekilde reddedildi: Kaynarca sözlerine, "Anlaşılır bir durum değil. Bunu söylemesem bile bunun yalan yanlış bir şey olduğunu, suç içeren bir hesap silsilesi olduğunu anlatsam bile o hesapların kapatılması gerekiyor. Tuhaf bir şekilde reddedildi. Neden bilmiyorum." şeklinde devam etti.