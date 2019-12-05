EDHO'nun yıldızı Naz Elmas Ciciş kardeşlerle yakalanan Erol Özmandıracı ile evleniyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda karakterine hayat veren Naz Elmas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Naz Elmas bir senedir birlikte olduğu sevgilisi Erol Özmandıracı ile dünyaevine girecek.