EDHO'nun yıldızı Naz Elmas Ciciş kardeşlerle yakalanan Erol Özmandıracı ile evleniyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Naz Elmas'ın sevgilisi Erol Özmandıracı ile evleneceği iddia edildi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda karakterine hayat veren Naz Elmas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Naz Elmas bir senedir birlikte olduğu sevgilisi Erol Özmandıracı ile dünyaevine girecek.
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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir defilede tanışığ aşk yaşamaya başlayan Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, 25 Aralık'ta Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün ile nikah masasına oturacak.
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Kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Erol Özmandıracı ile evleneceği iddia edilen Naz Elmas'ın ailelerinin tanıştığı doğum günü kutlamasında ortaya çıkmıştı.
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Naz Elmas, kendi doğum gününde annesi Meral Elmas ile kayınvalidesi Eti Özmandıracı'yı tanıştırmıştı.
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