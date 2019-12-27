EDHO'nun usta ismi Oktay Kaynarca'dan Naz Elmas açıklaması diziye veda etmişti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Naz Elmas için Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan ardından sevgilisi Erol Özmandıracı ile evlenen Naz Elmas için rol arkadaşı Oktay Kaynarca açıklama yaptı.
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Bir süredir birlikte olduğu iş insanı Erol Özmandıracı ile geçtiğimiz hafta evlenen Naz Elmas'ın düğününe EDHO'da beraber rol aldığı Oktay Kaynarca katılmayınca küslük dedikoduları almış başını gitmişti.
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Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de görüntülenen Kaynarca, rol arkadaşı Naz Elmas'ın düğününe neden katılamadığını açıkladı.
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Kaynarca, “Set vardı, o yüzden katılamadım. Çiçek gönderdim. Naz’la küs değiliz” diyerek durumu açıkladı.
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