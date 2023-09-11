EDHO'nun Meryem'iydi oyuncu Deniz Çakır evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

Ünlü isimler şahitlik yaptı

Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı.