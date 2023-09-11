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EDHO'nun Meryem'iydi oyuncu Deniz Çakır evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

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EDHO'nun Meryem'iydi oyuncu Deniz Çakır evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

Oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır birlikte olduğu iş insanı Bilgehan Baykal ile dün akşam nikah masasına oturdu. Çakır, düğününde dantel detaylı uzun kol bir gelinlik ve beyaz kovboy botu tercih etti.

EDHO'nun Meryem'iydi oyuncu Deniz Çakır evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasında unutulmaz projelere imza atan başarılı oyuncu Deniz Çakır'ın mutlu günü.

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EDHO'nun Meryem'iydi oyuncu Deniz Çakır evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la dün akşam dünyaevine girdi.

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EDHO'nun Meryem'iydi oyuncu Deniz Çakır evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

İstanbul'da düzenlenen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

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EDHO'nun Meryem'iydi oyuncu Deniz Çakır evlendi! Düğünden dikkat çeken kareler

Ünlü isimler şahitlik yaptı

Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı. 

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