EDHO'nun Meryem Çakırbeyli'si Deniz Çakır'dan dizi için açıklama geldi

"Tarla Kuşuydu Juliet" adlı müzikal ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çakır, "Müzikli şarkılı güzel bir proje olacak, ilk kez böyle bir komedi yapıyorum. Ama böyle ayak üstü konuşmayalım. Baştan sağma olmasın uzun uzun konuşalım daha sonra" diyerek yeni projesine olan heyecanını da dile getirdi.