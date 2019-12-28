EDHO'nun Meryem Çakırbeyli'si Deniz Çakır'dan dizi için açıklama geldi
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine geri döneceği iddia edilen Deniz Çakır'dan açıklama geldi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın diziye geri döneceği iddiası herkesi heyecanlandırmıştı. Ardından ortaya çıkan gerçek ise hem dizinin hayranlarını hem de Deniz Çakır hayranlarını üzmüştü.
Dizideki karakteri Meryem Çakırbeyli'nin ölmesinin ardından önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Çakır, Meryem Çakırbeyli karakterini öldürmeleri hakkında, "Biz ileriye doğru yaşıyoruz, geçmişe bakmıyorum, önümde yeni projem var ona hazırlanıyorum" dedi.
"Tarla Kuşuydu Juliet" adlı müzikal ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çakır, "Müzikli şarkılı güzel bir proje olacak, ilk kez böyle bir komedi yapıyorum. Ama böyle ayak üstü konuşmayalım. Baştan sağma olmasın uzun uzun konuşalım daha sonra" diyerek yeni projesine olan heyecanını da dile getirdi.
Peki, neler olmuştu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları, ekranlara gelen son bölümünde Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın diziye geri dönmesini beklerken şok yaşadı.