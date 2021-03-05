EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumunu Oktay Kaynarca anlattı
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncu Sabina Toziya'nın sağlık durumunu Oktay Kaynarca anlattı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolüne hayat veren usta oyuncu Sabina Toziya'nın beyninde tümör çıkmasıyla geçtiğimiz aylarda herkes şoke oldu. Tedavisine hemen başlanan usta oyuncu, beynindeki tümör nedeniyle büyük bir ameliyat geçirmişti.
Hastalığı nedeniyle diziden de ayrılan usta oyuncunun sağlık durumu hakkında son bilgiyi Oktay Kaynarca verdi. Dizinin başrolü Kaynarca, Toziya'nın durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, şunları anlattı:
"Gelen haberler fena değil. Biraz yavaş yavaş kendine geldiği doğrultusunda. İnşallah sağlığına kavuşacak. Artık aktörlük hayatına devam edecek inşallah."
Öte yandan dizinin 72 yaşındaki Hayriye anası Sabina Toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya tam dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi.