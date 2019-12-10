EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı'dan hamilelik itirafı! Meğer gerçekte de hamileymiş
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterine hayat veren Sevinç Kıranlı, hamileliğinin 9 ayını da sette geçirdiğini söyledi.
Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan şimdilerde ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterine hayat veren Sevinç Kıranlı, dokuz ay boyunca hamile haliyle rol yaptığını anlattı.
EDHO'nun setinde aile gibi olduklarını belirten Sevinç Kıranlı, Dizi TV kameralarına 150'inci bölümün sevincinden sonra açıklamalarda bulundu.
Dizide Hakan Karsak ile evli olan Sevinç Kıranlı, "Hatice karakteri hamileydi ama ben gerçek hayatta hamileydim. Şu anda 3,5 yaşında bir oğlum var. O da benimle birlikte karnımda hep sete geldi, gitti. Arkadaşlarım destek oldu" açıklaması ile o dönemi hiç unutamadığını anlattı.
Peki, EDHO'nun yıldızı Sevinç Kıranlı kimdir?
Sevinç Kıranlı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevinç Kıranlı Mehmet Kıranlı ile evli ve iki çocuk annesidir.