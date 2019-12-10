EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı'dan hamilelik itirafı! Meğer gerçekte de hamileymiş

Dizide Hakan Karsak ile evli olan Sevinç Kıranlı, "Hatice karakteri hamileydi ama ben gerçek hayatta hamileydim. Şu anda 3,5 yaşında bir oğlum var. O da benimle birlikte karnımda hep sete geldi, gitti. Arkadaşlarım destek oldu" açıklaması ile o dönemi hiç unutamadığını anlattı.