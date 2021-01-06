EDHO'nun eski yıldızı Naz Elmas'ın yeni dizisi belli oldu bir ilk olacak
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Naz Elmas ilk kez bir sit-com dizisiyle ekranlara gelecek.
Naz Elmas, son olarak ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı. Dizinin hayran kitlesi Naz Elmas'ı dizide görmeyi çok sevse de senaryo gereği ayrılan Elmas, EDHO'nun ardından bir yapımda yer almadı.
Naz Elmas, bu kararından döndü ve onu heyecanladıran bir projeye imzasını attı. Kanal D'nin yeni sit-com dizisi, son zamanlarda isim ve senarist değişikliğiyle konuşulan ''Babam Çok Değişti'' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
İlk yayımlandığında ''İyi Aile Babası'' adıyla yayımlanan dizinin adı ''Babam Çok Değişti'' olarak değiştirildi.
Naz Elmas, Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu’nun rol aldığı ''Babam Çok Değişti'' dizisinin çikmlerinin başladığını da dile getirdi.