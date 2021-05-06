EDHO'nun eski yıldızı Naz Elmas ayarı kaçırdı önce paylaştı sonra sildi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldığından beri ekranlarda görünmeyen Naz Elmas Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden beri Naz Elmas, ekranlardan uzak kaldı. Fakat güzel oyuncu hayranlarıyla arasındaki iletişimi sosyal medyadan sürdürmeyi bırakmadı.
Durum böyle olunca Naz Elmas, sosyal medyayı her zamankinden daha aktif kullanmaya başladı. Fakat bazı paylaşımları, takipçilerinin tepkisini çekiyor.
Fotoğraflarını paylaşırken Photoshop yapmaktan geri kalmayan Naz Elmas, son paylaşımıyla ise ''Bu kadar da olmaz!'' dedirtti.
Kaktüslerin önünde poz veren Elmas, fotoğrafına Photoshop yaptı. Ama öyle böyle bir Photoshop değil...