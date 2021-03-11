EDHO'nun eski oyuncusu komedyen Yasemin Sakallıoğlu Burak Yırtar'la evlendi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eski oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı Burak Yırtar ile nikah masasına oturdu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Jet Sosyete ve Zengo gibi dizi, filmlerinin yanı sıra çektiği eğlenceli videolarla da sosyal medyada fenomen haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.
Uzun süredir Burak Yırtar ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz sene nişanlanan başarılı oyuncu, dün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde nikah masasına oturdu.
Nikah pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Sakallıoğlu "Evlenmek hoşumuza gider" notunu ekledi.
Nikah törenleri hakkında açıklama yapan çift, şunları söyledi:
"İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırlandırdığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdi. Malum bir yakın akrabayı çağırsak diğerine haksızlık olacaktı.''