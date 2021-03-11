EDHO'nun eski oyuncusu komedyen Yasemin Sakallıoğlu Burak Yırtar'la evlendi!

Nikah törenleri hakkında açıklama yapan çift, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırlandırdığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdi. Malum bir yakın akrabayı çağırsak diğerine haksızlık olacaktı.''