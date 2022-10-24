EDHO'da Hızır Reis'in kızı Zeyno'ya bir de şimdi bakın! Tam bir afet-i devran olmuş
ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve yayınlandığı her hafta reyting rekoru kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan ve Hızır Reis'in kızını oynayan genç oyuncu. Ece Hakim şimdi bambaşka biri oldu. Güzelliği ile görenlere tam bir afet-i devran olmuş dedirtti.
Türk televizyonlarının en çok ses getiren dizilerinden biri şüphesiz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile seyirciyi kazandı. Şimdilerde hem sosyal medya paylaşımları hem de güzelliği ile konuşulan bir isim var; Hızır Reis'in kızı Zeyno'yı canlandıran genç yetenek Ece Hakim...
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği 'Zeyno Çakırbeyli' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Ece Hakim, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Harvard'ı kazanıp yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada beğeni topladı.
Umutsuz Ev Kadınları, Anlat İstanbul, Avrupa Yakası gibi yapımlarda rol alan Ece Hakim, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli'nin kızı Zeyno'ya hayat vermişti.
Harvard'ı kazanıp ülkeden ayrılan Ece Hakim, şimdilerde güzeller güzeli bir psikolog...