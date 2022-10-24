EDHO'da Hızır Reis'in kızı Zeyno'ya bir de şimdi bakın! Tam bir afet-i devran olmuş

Türk televizyonlarının en çok ses getiren dizilerinden biri şüphesiz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile seyirciyi kazandı. Şimdilerde hem sosyal medya paylaşımları hem de güzelliği ile konuşulan bir isim var; Hızır Reis'in kızı Zeyno'yı canlandıran genç yetenek Ece Hakim...