EDHO'da dengeler değişecek! Usta oyuncu diziye katıldı

Ancak Hızır ve Alpaslan bu isim konusunda şüpheye düşüyor. Diğer yandan diziye yeni bölümde katılan usta oyuncu Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri de Çakırbeyliler'e sıcak bakmadığını Ünal'a bildiriyor.