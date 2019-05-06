EDHO'da dengeler değişecek! Usta oyuncu diziye katıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 136. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde istihbarat başkanı rolünde usta oyuncu Mehmet Çepiç diziye katılıyor.
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Mayıs Salı akşamı 136. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO son bölümde Mesut'un Hızır tarafından öldürülmesinin ardından istihbaratın başına yeni bir isim geliyor. Ünal Kaplan, yeni isim konusunda dostlarıyla anlaşma sağladıklarını Hızır'a söylüyor.
Ancak Hızır ve Alpaslan bu isim konusunda şüpheye düşüyor. Diğer yandan diziye yeni bölümde katılan usta oyuncu Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri de Çakırbeyliler'e sıcak bakmadığını Ünal'a bildiriyor.
Peki EDHO'da yeni istihbarat başkanı rolündeki Mehmet Çepiç kimdir?
Mehmet Çepiç, 8 Şubat 1962 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Tam adı Mehmet Yaşar Çepiç’dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ardından 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel‘in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosu kursuna gidip 1981 yılında Fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatına başladı.