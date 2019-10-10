EDHO yıldızı Oktay Kaynarca ile görüntülenen Nurgül Yeşilçay evlilik tarihi verdi
Nurgül Yeşilçay, önceki akşam arkadaşı Oktay Kaynarca ile buluştuğu yemeğin ardından takipçilerine evlilik için tarih verdi.
Önümüzdeki aylarda bir tiyatro oyunu için sahneye çıkacak olan ikili Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda buluşup projeleri hakkında konuştular. Çıkışta kameralar tarafından samimi bir şekilde görüntülenen ikiliden Yeşilçay, müjdeyi verdi.
Keyifli halleri dikkat çeken ikiliden Nurgül Yeşilçay, evlilik hakkındaki bir soruya “Düğün ne zaman?” sorusuna; “Kış aylarını ve soğuğu hiç sevmiyorum. Yazın evleneceğiz.” yanıtını verdi. Bildiğiniz üzere Yeşilçay, yapımcı Necati Kocabay ile 2018’den beri aşk yaşıyor.
Evlilik teklifi bile edilmişti: Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay’a kendi yazdığı şarkıyla evlilik teklif etmişti. Çiftin bu evlilik haberi, takipçilerini sevindirdi.
Peki Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay kimdir?
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay birlikteliği ile son günlerde sıkça medya ve magazin gündeminde yer alan Necati Kocabay, film yapımcısı olarak iş hayatını sürdürmektedir.