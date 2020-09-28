EDHO yıldızı Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi Oktay Kaynarca sağlık durumunu anlattı

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, şunları söyledi:

''Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok."