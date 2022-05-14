EDHO yerine bomba dizi geliyor! Oktay Kaynarca'nın yeni rolü ve işi belli oldu: Çok büyük bir iş

Kaynarca, 27 Ocak'ta 57'nci yaşını dostlarıyla kutlamıştı. Kız kardeşi Onur Kaynarca’nın sahip olduğu mekanda misafirlerini ağırlayan oyuncu, yeni projeler hakkında "Bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz, çok büyük bir iş yapacağız." demişti.