EDHO yerine bomba dizi geliyor! Oktay Kaynarca'nın yeni rolü ve işi belli oldu: Çok büyük bir iş
Son olarak beklenmedik şekilde final kararı alınan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.
Hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan, yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçen yıl ani bir kararla seyirciye veda etmişti.
199 bölüm boyunca 'Hızır Çakırbeyli' rolünü oynayan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi netleşti.
Kaynarca, 27 Ocak'ta 57'nci yaşını dostlarıyla kutlamıştı. Kız kardeşi Onur Kaynarca’nın sahip olduğu mekanda misafirlerini ağırlayan oyuncu, yeni projeler hakkında "Bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz, çok büyük bir iş yapacağız." demişti.
"Aynı zamanda oyuncu olarak da ekranlarda olacağım" diyen Kaynarca "ATV’de olacak bu işimiz, haziran ayı başında çekimlere başlayacağız, eylülde yayına çıkmış olacak." diye konuşmuştu.