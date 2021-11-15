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EDHO yayından alındı! İşte yerine gelen dizi

EDHO yayından alındı! İşte yerine gelen dizi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu iptal edilmesinin ardından, ATV yönetimi salı akşamları Destan'ı seyirci karşısına çıkarak.

EDHO yayından alındı! İşte yerine gelen dizi

Yıllardır ATV'de salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerine Destan geliyor. EDHO'nun yapımcıları ile kanal yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında, fenomen dizinin yeni sezonu iptal edilmişti. 

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EDHO yayından alındı! İşte yerine gelen dizi

Yıllardır ATV'de salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerine Destan geliyor. EDHO'nun yapımcıları ile kanal yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında, fenomen dizinin yeni sezonu iptal edilmişti. 

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EDHO yayından alındı! İşte yerine gelen dizi

Başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisinde Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesi konu alınıyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin, Destan dizisinde savaşçı Akkız rolünü canlandıracak.

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EDHO yayından alındı! İşte yerine gelen dizi

Destan’ın oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney yer alıyor.

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