EDHO setinden olay paylaşım! Yeni transfer Naz Elmas Oktay Kaynarca ile yan yana
Geçtiğimiz günlerde Burak Sergen ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonuna dahil olduğu öğrenilen Naz Elmas, dizinin setinden ilk karelerini paylaştı.
Son olarak 2016 yılında 'İstanbul Sokakları' adlı televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu Naz Elmas, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Elmas, katıldığı dizi setinden fotoğraflar da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Naz Elmas, diğer bir transfer Burak Sergen ile birlikte dizinin başrolü Oktay Kaynarca'yla buluştu. Buluşan üçlü, sette böyle poz verdi. Naz Elmas, efsane buluşmayı sosyal medyada paylaştı.
Peki Naz Elmas kimdir?
Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu.
Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı.