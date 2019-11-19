EDHO sayesinde tanınan Yasemin Sakallıoğlu nişanlısı Burak Yırtar ile ayrıldı
Şimdilerde komedyenlik yapan Yasemin Sakallıoğlu'nun evlenmesi beklenirken nişanlısı Burak Yırtar ile ayrılığı herkesi şaşırttı.
Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen haline gelen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı 'Lütfiye' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Sakallıoğlu son olarak da Jet Sosyete dizisinde rol almıştı. Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar yakın zamanlarda nişan töreniyle gündeme gelmişti ki ayrılıkları şoke etti.
İddialara göre, Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı Burak Yırtar ile ayrıldı. Çiftin barıştırmak için aileler bile devreye girdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, ilk filmi Zengo için gün sayan ve vaktinin büyük bir kısmını filmi için çalışarak geçiren Sakallığlu'nun sevgilisiyle arası açıldı.
Ayrılık kararı alan Sakallıoğlu, Yırtar ile YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videosunu sildi. Ayrılık kararı ile herkesi şaşkına çeviren Sakallığlu, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sunucuların ayrılık nedenini sorduğu mesajı görmesine rağmen cevap vermek istemedi.