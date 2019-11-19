EDHO sayesinde tanınan Yasemin Sakallıoğlu nişanlısı Burak Yırtar ile ayrıldı

Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen haline gelen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı 'Lütfiye' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Sakallıoğlu son olarak da Jet Sosyete dizisinde rol almıştı. Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar yakın zamanlarda nişan töreniyle gündeme gelmişti ki ayrılıkları şoke etti.