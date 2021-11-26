EDHO oyuncularına saldırı davasında son gelişme: Oktay Kaynarca da şikayetçi!
'EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz' (EDHO) dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan 8 sanığın davasında, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da sanıklardan şikayetçi oldu.
'EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan 8 sanığın davasında, dizi oyuncularının celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın 2 sanığın kendisine ve mesai arkadaşlarına hakaret ve tehditler savurduğunu söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık tutuksuz sanık Can Cem İyidoğan katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Betül Ayfer Şeker hazır bulundu. Hakim önceki celsede haklarında zorla getirme kararı çıkarılan müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Tevfik Erman Kutlu'nun celse arasında ifade verdiğini söyledi.
Ara celsede beyanı alınan müşteki Oktay Kaynarca'nın olay günü dizi çekimi için dizi ekibi ile otelde bulunduklarını belirterek, "Ben başlangıçta lobi kısmında bulunuyordum.
Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine ben de üst kata çıktım. İsimlerini olay sebebi ile öğrendiğim Arif ve Şiar isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum.