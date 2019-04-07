EDHO hayranlarını yıkan haber! İşte ekrana veda edeceği tarih
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali tarihi kesinleşti.
ATV'de salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizinin sezonu ne zaman noktalayacağı da belli oldu.
Fenomen dizinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu, İlhan Şen, Ceren Benderlioğlu, Selin Işık ve Gözde Okur gibi yeni isimler dahil edilmişti. Ayrıca dizinin eski oyuncularından Sevcan Yaşar da ekibe geri dönmüştü.
9 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları tarafından iple çekilirken sevilen dizisinin sezon finali tarihi de netleşti.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi, 28 Mayıs'ta sezon finali yapacak. Dizinin beşinci sezonu sonbaharda devam edecek.