EDHO ekibine otelde şok! Kapıları kırıp çıplak halde saldırdılar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin ekibe otelde saldırıya uğradı. Odalarının kapılarını kırmaya çalışan sapıklar, çıplak halde odaya girmeye çalıştı.
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çalışanları neye uğradığını şaşırdı. 3 kadın çalışan otel odasında dehşeti yaşadı. Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.
tv100'ün haberine göre, dün gece Atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İstanbul Maltepe ilçesindeki setinde tüm ekibi şoke eden bir olay yaşandı.
Çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.
Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganlar küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu.