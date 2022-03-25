Eda Taşpınar'tan yapraklı çırılçıplak poz 'Adem ile Havva' deyip sildi Eda Taşpınar kaç yaşında

Fit vücudu ve yaşına rağmen her daim sporla desteklediği fiziği ile gündemden düşmeyen Eda Taşpınar Instagram'ı 'Adem ile Havva' pozuyla salladı. Instagram'da günlük hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bir süredir yurtdışında tatil yapıyor. Hayatının büyük bir bölümünü farklı ülkelerde tatil yaparak geçiren Taşpınar, cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.