Eda Taşpınar'tan yapraklı çırılçıplak poz 'Adem ile Havva' deyip sildi Eda Taşpınar kaç yaşında
Instagram'da her fotoğrafı olay yaratan Eda Taşpınar'ın çırılçıplak vücudunda özel bölgelerini iri yapraklarla kamufle ettiği pozu sosyal medyayı salladı. Eda Taşpınar fotoğrafını daha sonra sildi.
Fit vücudu ve yaşına rağmen her daim sporla desteklediği fiziği ile gündemden düşmeyen Eda Taşpınar Instagram'ı 'Adem ile Havva' pozuyla salladı. Instagram'da günlük hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bir süredir yurtdışında tatil yapıyor. Hayatının büyük bir bölümünü farklı ülkelerde tatil yaparak geçiren Taşpınar, cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafı pornografik bulunduğu için Instagram tarafından yayından kaldırılan Eda Taşpınar, bu sefer de "Bir zamanlar Adem ve Havva" notuyla vücudunun bir kısmını yaprakla kapattığı fotoğrafını paylaştı.
Takipçilerinin tepkisini çeken Taşpınar, fotoğrafını yayından kaldırdı. Eda Taşpınar Panama Tatilinde yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Geçen gün Eda Taşpınar çıplak güneşlenirken bikini bölgesine kahve fincanı koyarak kapatmıştı, bu fotoğrafı "pornografik" gördüğü için İnstagram kaldırıp, bir müddet sonra tekrar yayınlamıştı. Şimdi de Yaprakla kapatarak fotoğraf paylaştı.