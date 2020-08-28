Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan sabıkalı çıktı! Çukur dizisinde oynuyor

Çağrı Atakan, iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.