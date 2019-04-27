Eda Taşpınar'ın olay pozları tepki çekti!

Son olarak Amerika’ya bir ziyaret gerçekleştiren Taşpınar, timsahların da bolca bulunduğu New Orleans, Louisiana’yı ziyaret etti. Burada yazılı basına da yansıyan haberlere göre timsah etinin tadına bakan Taşpınar, bununla da yetinmeyerek üzerine bir de timsahla poz verdi.