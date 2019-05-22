Eda Taşpınar'ın mini elbiseyli yaptığı paylaşım! Fena...
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı. Taşpınar'ın bir takipçi paylaşıma, "Flamingo gibi poz vermişsin." yorumunu yaptı.
Eda Taşpınar, sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı paylaştığı mini elbiseli ilginç pozuyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Taşpınar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
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Taşpınar'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Taşpınar'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Flamingo gibi poz vermişsin." yorumunu yaptı.
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Başka bir takipçisi ise, "Boyum kadar bacak boyunuz var Eda hanım." yorumunu yaptı.
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İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı
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