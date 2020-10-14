Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan olaylı kavgayla ilgili ilk kez konuştu
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki gün Tarabya'da objektiflere yansıdı. Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan'ın kendisine laf atan bir müşteri ile tartıştığı iddialarıyla ilgili konuştu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; olaylı günden sonra sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki akşam Tarabya'da bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.
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Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Taşpınar, sevgilisi Çağrı Atakan'ın kendisine laf atan bir müşteri ile tartıştığı iddialarıyla ilgili konuştu.
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Eda Taşpınar, "Evet, mekanda bir tartışma yaşadık. Çağrı ile sadece bu konu üzerine fikir ayrılığımız oldu. İlişkimiz hala devam ediyor" diyerek, hızla oradan ayrıldı.
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Çağrı Atakan da geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Atakan'a, sevgilisi ile gittiği bir mekanda Taşpınar'a laf atan müşteri ile tartıştığıyla ilgili çıkan haberler sorulmuştu.
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